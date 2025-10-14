Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、高橋文哉の出演が発表された。目黒演じる坂本太郎の相棒・朝倉シンを演じる。【動画】高橋文哉、他人の心を読むエスパー能力者・朝倉シンに！実写映画『SAKAMOTO DAYS』最新映像2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する大ヒットコ