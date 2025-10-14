【モデルプレス＝2025/10/14】フジテレビでは10月14日深夜0時15分より、timelesz冠番組『タイムレスマン』を放送。山下智久とのトーク完全版や未公開シーンを多数披露する。【写真】timelesz、ファン熱狂の大規模ファンミーティング◆「タイムレスマン」未公開シーン多数紹介同番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のtimeleszメンバー8人が「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」