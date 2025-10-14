【ロンドン１３日＝大西健太】３４年ぶりの大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）に向け、現地入りした八角理事長（元横綱・北勝海）、大の里（２５）＝二所ノ関＝、豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱が、報道陣の取材に応じて心境を語った。外国からの招待を受けて実施される大相撲の海外公演は２００５年の米ラスベガス以来。ロンドンでは９１年以来２度目。会場は前回と同じロイヤル・アルバート・ホールで開催される。３４年