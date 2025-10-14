◆阪神大学リーグ最終節２回戦大産大７―１関西外大（１３日・ほっともっとフィールド神戸）阪神大学リーグ最終節は、引き分け以上で優勝が決まった天理大が大体大に敗れ、２位の大産大が関西外大に勝って首位で並んだ。１６日に優勝を懸けたプレーオフ（大阪シティ信用金庫スタジアム）が行われる。大産大先発の長友一夢（ひとむ、４年）＝大阪高＝は全力で腕を振った。８回を４安打１失点にまとめ、チームは土俵際から２