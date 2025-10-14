◆関西六大学リーグ▽最終節京産大７―０大商大（１３日・わかさスタジアム京都）京産大が２０１８年秋以来、１３季ぶり１３度目の優勝を決めた（２０年春のコロナ禍中止を除く）。逆王手をかけられて迎えた３回戦で、連盟記録をさらに更新する８季連続優勝を目指した大商大を投打で圧倒した。全日程が終了し、２３日のドラフト会議で指名候補に挙がる京産大・田村剛平投手（４年）が最優秀選手賞とベストナインを、ともに初