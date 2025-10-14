◆関西学生アメフト▽第５節関大１７―１７関学大（１３日・たけびしスタジアム京都）関大は関学大戦の最終第４クオーター（Ｑ）残り３秒から７点差を追いつき、１７―１７と劇的ドローに持ち込んだ。ＱＢ土居翔和（１年）＝横浜＝からＷＲ藤田晃成（２年）＝高槻＝へのタッチダウン（ＴＤ）パスが決まり、ＴＦＰも成功。無敗をキープした。立命大は２４―１６で神戸大を振り切り唯一の全勝となった。伝統の“関関戦”で歓