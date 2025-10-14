巨人の甲斐拓也捕手（３２）が１３日、ＦＡ移籍後１年目のシーズンを終え、無念さをにじませた。チームは１１日からのＣＳ第１ステージ（横浜）でＤｅＮＡに連敗して敗退。その場に立つことができなかった背番号１０が、悔しい思いを吐露した。８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の守備で右手中指を骨折。１７年に１軍定着して以降、初の負傷による離脱を味わった。「テレビで見て応援するしかできなかった。その場でやりたい気