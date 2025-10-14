◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦でブルワーズは、先発に救援左腕のアシュビーを起用することを発表した。前日の１２日（日本時間１３日）には発表していなかった。２７歳左腕のアシュビーは、今季自己最多４３試合に登板。５勝２敗３セーブ、６ホールドをマークした