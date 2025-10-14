１４日（日本時間１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦で先発するドジャース・山本由伸投手（２７）１３日（同１４日）、第１戦前に会見に出席した。敵地・ブルワーズ戦は、７月７日（同８日）でも先発したが、自己最短の１回持たず３分の２で４安打５失点でＫＯ。当然いやなイメージもあるはずだが「前回はかなりうまくいかなかったですけど、今はまた違うピッチングができると思う。ミルウォーキ