◇スーパーバンタム級ノンタイトル戦WBA1位WBO1位中谷潤人《10回戦》WBC8位セバスチャン・エルナンデス（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）12月にスーパーバンタム級転級初戦を控える前WBC・IBF世界バンタム級王者・中谷が13日、神奈川・相模湖CCで行ってきた走り込み合宿の最終日を公開。起伏あるコースのサーキット練習などをこなし「下半身をいじめ抜いて、いい感じの疲労