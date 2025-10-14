東京11R・オクトーバーSは13番人気のニシノレヴナント（セン5＝上原博、父ネロ）が快勝。道中は後方でゆったり構え、ラスト3Fは32秒9と強烈にはじけた。後続を2馬身突き放し、23年12月グレイトフルS以来の5勝目。野中は「4コーナーは抜群の手応えでした。メンコを外したのも良かったし、最後はフワフワする余裕もありました」と殊勲の相棒を称えた。