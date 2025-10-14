予想されるシュート確率が表示された画面（AWS提供）米プロバスケットボールNBAは今季、米IT大手アマゾン・コムのクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）」と共同で、ファンが試合、チーム、選手をより深く理解できるよう人工知能（AI）を活用したデータを中継などで提供していく。速い展開が魅力のバスケットボールでは必ずしも既存の記録では示せないプレーもあり、コート上で何が起きているのかを把握するの