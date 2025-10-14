8人組グループ・timeleszが出演する14日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜深0：15）は「東海道中！脱落旅未公開SP」と題し、９月30日、10月７日に引き続き、初の全国放送ゴールデンSPをプレイバック。スペシャルゲスト・山下智久を迎えてのトーク完全版のほか、本編には入りきらなかった未公開シーンを多数紹介する。【写真】仲良く横並びで座る松島聡＆寺西拓人＆篠塚大輝メンバー全員そろって