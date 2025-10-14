京都5R・新馬戦（芝1800メートル）は5番人気ジャスティンビスタ（牡＝吉岡、父サートゥルナーリア）が2番手から危なげない立ち回りで初勝利を挙げた。北村友は「返し馬では良くなる余地がだいぶあるなと。それでもレースではしっかり走り切ってくれました」と感心する。吉岡師は「調教では粗削りなところもありましたが、競馬では優等生。基本的な能力が高い。（今後は）ひと息入れ、オーナーと相談して」と見通しを語った。