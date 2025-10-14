京都6R・新馬戦（芝1600メートル）は3番人気バルセシート（牡＝松下、父キズナ）が中団追走から鮮やかな末脚を発揮し、3馬身半差の快勝。北村友は「調教ではいい意味で遊びがあったけど、4コーナーでしっかりスイッチがオンになった。いい脚だったと思います」と評価する。半姉に19年阪神JFを制したレシステンシアがいる良血。松下師も「切れましたね」と笑顔で勝利をかみしめた。今後は未定ながら、血統的にも楽しみな