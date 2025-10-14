JRAは13日、菊花賞（26日、京都）の登録馬を発表した。トライアルの神戸新聞杯を制したエリキング、同2着ショウヘイ、3着ジョバンニ、セントライト記念組からは2着ヤマニンブークリエ、3着レッドバンデがエントリー。別路線組からはラジオNIKKEI賞覇者エキサイトバイオ、新潟記念2着エネルジコなど多彩な顔ぶれがそろう。賞金900万円組は6頭のうち抽選で4頭が出走可能。