俳優・高畑淳子（７１）がこのほど、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（２１日スタート。火曜、後９・００）の制作発表会見に主演の大泉洋、宮粼あおいらと登壇した。ドラマ「アンナチュラル」などを手がけた野木亜紀子氏による完全オリジナル脚本で高畑はちょっとだけエスパーになる主人公・文太の会社の同僚で自身もエスパーの能力を持つ円寂役を演じる。撮影前に、骨折したことを明かした。