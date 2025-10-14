【モデルプレス＝2025/10/14】女優の高畑淳子が12日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜／10月21日スタート）の制作発表記者会見に、主演の大泉洋、共演の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、岡田将生とともに出席。撮影前に骨折したことを明かした。【写真】大泉洋・岡田将生・北村匠海ら豪華俳優集結◆高畑淳子、骨折していた