都内で働くほのか（32歳）は、母の死後、無職の妹まな（29歳）と頑固な父の板挟みに。家族との死別後に起きる、一家の問題について描きます。『母親の保険金を持ち逃げした妹』をごらんください。 母の死後、ほのかは無職の妹・まなと頑固な父の板挟みに。父はまなに家事を託すが、拒否され、家は荒れる一方…。2人の間に静かに溝が広がり、ほのかは崩壊を予感していました――。 私の家族が崩壊し始める 「