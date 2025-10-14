主人公・千佳は、2児の母。夫・祐大は単身赴任中、不倫をしていたことが発覚。千佳は証拠を集め、問い詰める準備を着々と進めますが、バレてないと思っている夫は、不貞行為を繰り返します。とうとう我慢の限界に達した千佳は、勢いに任せて夫を問い詰めます…。『単身赴任夫の裏切りに気づいた話』をダイジェスト版でごらんください。 千佳： 「今すぐ正直に話してほしいことがある」 しばらくして、祐大から返信が来ま