◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断山椒（さんしょう）は小粒でも…とのことわざを体現しているのがセナスタイル。430キロそこそこの小柄な馬体でも腹をふっくら見せています。肩やトモには量より質の柔軟な筋肉。立ち姿には幼さが残っていますが、過不足なく仕上がっている。注目のサンショウスタイル。