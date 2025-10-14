◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断テレサの鹿毛の被毛が日差しを浴びて「赤毛」と呼びたくなるほど赤みを帯びています。よほど体調がいいのでしょう。小柄な馬体でも好バランス。上腕にも臀部（でんぶ）にも強い筋肉を備えています。背中のつくりは柔らかい。前進気勢が強いので距離が課題。