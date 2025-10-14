◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断エンブロイダリーの特徴をひと言で表すなら「体形は中距離、気性はマイル」。2400メートルにも十分対応できそうな伸びやかな体のつくりなのにオークスでは距離の壁を感じさせた。前向き過ぎる気性のせいです。今回もハミを強く受けながら尾に力を入れている。両耳にも力を入れて前へ倒しています。ひと夏越して前後肢ともパワーアップしていますが、その分、余計に距離が心配になります。毛ヅヤ