心はクールに、雪辱を果たす。阪神・村上は15日のファイナルS第1戦で先発として先陣を切る予定。甲子園球場での全体練習に参加してキャッチボールやダッシュなどで汗を流した。昨年、DeNAと対戦したファーストS第2戦では2番手で救援登板。しかし結果は1回0/3を3安打3失点でマウンドを去った。その苦い思い出は残ったままだ。同じ相手に再び立ち向かう27歳右腕は「勢いづいたら止まらないチーム。自分も合わせて勢いでいくのでは