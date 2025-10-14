ノルディックスキージャンプ男子で22年北京冬季五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（28＝チームROY）が13日、長野県飯山市で行われたジャンプイベントに出席し、連覇が懸かる来年のミラノ・コルティナ五輪に向けて「ビッグジャンプをしてパワーを届けたい。もちろん金メダルを目指す」と力強く宣言した。テストを兼ねて五輪と同じ台で行われた9月の夏のグランプリでラージヒル優勝を飾り、ノーマルヒルでも3位に入った。五輪