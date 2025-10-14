阪神・楠本が古巣との短期決戦に闘志を燃やした。昨年10月にDeNAから戦力外通告を受け、阪神に新加入。並々ならぬ思いを胸に、出番を待つ。「絶対に負けたくないという気持ちはある」。移籍1年目の今季、レギュラーシーズンでは出場16試合のうち14試合で代打出場だった。「一打席で悔いのない結果を出すために、準備してきたつもり」。実戦調整で臨んだフェニックス・リーグでは5試合に出場して9打数5安打で打率・556、4打点。状