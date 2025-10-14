阪神のポストシーズンの救援秘密兵器に、新人の工藤泰成が浮上した。藤川球児監督はナイター練習後に「この後、もしかしたらという投手ですから。ハートウィグが故障でいなくなったが、強いピッチャーという意味では工藤がいますから。彼もそれで戦う気持ちを持ってやってくれたら」と起用に含みを持たせた。直球の最速は161キロ。直球はチームで一、二を争う威力がある。1点も与えられない場面で、三振や凡フライを狙うにはう