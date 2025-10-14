◇仙台六大学野球仙台大8―2東北福祉大（2025年10月13日東北福祉大）仙台大が、負ければ東北福祉大のリーグ優勝が決まる直接対決を8―2で制した。ドラフト1位候補に挙がる両打ち外野手の平川は「3番・中堅」で出場し、1点リードの5回に左越え2ラン。リーグ通算8号は右打席では初アーチ。リーグのシーズン記録となる20打点とし「みんなが打っていないと自分の打点もない」と多くの好機を生んだ仲間に感謝した。ロッテな