阪神のブルペンの精神的支柱・岩貞は短期決戦にも平常心を強調した。「シーズン中とやることは変わらない。アウトを取るという仕事は変わらないので。しっかり3つのアウトを取れるように」。今季、DeNA戦は6試合に登板して無失点。好相性を誇る相手との対戦を前に12年目左腕は「良いイメージは持っていけると思う」と意気込んだ。