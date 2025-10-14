◇東京六大学野球第5週最終日立大6―5東大（2025年10月13日神宮）2回戦2試合が行われ、立大は延長10回に代打・北田大翔（だいと）捕手（4年）のリーグ戦初安打となる中前適時打で勝ち越し、東大に6―5で競り勝った。立大4年生のリーグ戦初安打がチームを連勝に導いた。5―5の延長10回2死二塁で木村泰雄監督は「全てを託しました」と代打・北田大を起用。「チャンスで行く準備はできていた」と甘い直球を見逃さずに中前へ