プロ野球は15日、「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が開幕する。対戦相手がDeNAに決まった阪神は13日、甲子園球場でナイター練習を実施。森下翔太外野手（25）はCS史上初の「新人から3年連続本塁打」の快挙に挑む。舞台は今季球場別最多の8本塁打をマークした聖地。初戦の先発が濃厚な東とも今季好相性を誇るなど勢いに乗る敵を“開幕弾”で返り討ちにする。CSファイナルSではDeNAと