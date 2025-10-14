阪神・早川はシート打撃に登板してヘルナンデス、小幡、高寺に計6打席で2安打1四球だった。藤川監督も見守る中での30球に「もうちょっとコントロールよく投げたかったですけど…。今、ここに居るということはCS登板のチャンスは絶対にあると思っています」と意気込む。育成ドラフト3位の新人右腕は7月に支配下契約を勝ち取り、レギュラーシーズンでは2度の先発マウンドで2勝。ポストシーズンでの活躍にも期待が膨らむ。