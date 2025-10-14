▼ナイター練習で投内連係を確認準備という意味では、天気も良かったし、十分じゃないかなと思っています。▼CSファイナルSの相手が決まった早く決まって良かったですね。どちらが来ても大丈夫ですけど、良い準備ができると思いますから。あとはタイガースのファンがチームを盛り上げてくれれば。（ファンと）一緒に戦っていますから。その声で選手たちを後押ししてほしいなと。▼相手の勢いそこに何も興味を示さない