連続写真で上達を目指すレッスンでは、2025年シーズンに注目したいルーキー選手をスイングタイプ別に分けて紹介します。 今回は、クラブをうまく「走らせて飛ばす」タイプの３選手をピックアップ！ 効率のいいクラブの動かし方のメカニズムを、アッキー永井コーチが解説します！ まずは青木香奈子選手のスイングから。 【青木香奈子】アドレス～バックスイング 【Point】“不