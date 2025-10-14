ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。デイリースポーツの阪神担当記者がイチ推し選手を紹介する企画の最終回は、入団から５年連続でＣＳを戦う中野拓夢内野手（２９）を取り上げる。毎年ポストシーズンに挑んできたからこそ、短期決戦の難しさ、怖さ、そして、戦い方も熟知している。リーグ屈指の破壊力を誇る猛虎クリーンアップへつなぐ仕事が求められる“不動の２番”中