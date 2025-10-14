“モイネロキラー”が王者打倒の突破口を開く。ＣＳファーストＳを突破した日本ハムは１３日、エスコンフィールドで練習を行った。１５日開幕のソフトバンクとのファイナルＳ（みずほペイペイ）に向け、ドラフト５位ルーキー・山県秀内野手（２３）が敵エース攻略を誓った。初戦先発が予想されるモイネロには、９月９日の対戦で「人生初」の２打席連続アーチをお見舞い。六回途中７失点ＫＯに追い込んだ。「たまたま打てただけ