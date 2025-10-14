「フェニックス・リーグ、阪神０−１ヤクルト」（１３日、西都原運動公園野球場）ポストシーズンのメンバー入りへ、宮崎の地で阪神・石黒佑弥投手（２４）がアピールを続けている。中継ぎで登板し、２回を無失点。「課題に対して描いた結果じゃなかった」と反省したが、危なげない投球だった。六回に２番手としてマウンドへ。課題にしているフォークを中心に組み立てた。内野ゴロでのアウトが中心となり「落ちきらずにバット