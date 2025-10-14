阪神の村上頌樹投手（２７）が１３日、先発予定の１５日のＣＳファイナルＳ初戦・ＤｅＮＡ戦に向けて甲子園で調整し、勢いに乗る相手チームと主砲の筒香を警戒した。虎のエースにも懸念材料がある。「やっぱり打っていましたし、いいところで回ってくる印象もある」。絶好調の筒香が右腕の前に立ちはだかる。１１日のファーストＳ第１戦では巨人投手陣から４安打３打点の大暴れ。ファイナルＳ進出の立役者となった。「筒香さん