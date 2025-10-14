「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）１１月の全日本大学、来年１月の箱根を含めた「大学三大駅伝」の初戦、国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を成し遂げた。連覇は史上７校目。立役者は３年生コンビの３区（８・５キロ）野中恒亨（ひろみち）と４区（６・２キロ）の辻原輝。野中は５位から２位に、辻原は区間新記録の快走でトップに浮上した。３８秒差の２位は