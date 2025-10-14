大阪・関西万博が１３日、閉幕し、１８４日間にわたった祭典の幕が閉じられた。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、１５８の国と地域が参加。会期中は２５００万人を超える一般入場者が大阪市此花区の人工島・夢洲の会場を訪れた。この日行われた閉会式には嵐の櫻井翔（４３）がサプライズ登場。万博の名誉総裁を務める秋篠宮さまも出席される中、未来への希望を語った。閉会式後半のセレモニーに姿を現した櫻井は「