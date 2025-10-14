俳優・大泉洋（５２）がこのほど、都内で行われたテレビ朝日系主演ドラマ「ちょっとだけエスパー」（２１日スタート。火曜、後９・００）の制作発表会見に宮粼あおい（３９）、ディーン・フジオカ（４５）、北村匠海（２７）らと登壇した。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉は会社をクビになった後、とある会社の面接に合格し、エスパーとして不思議な任務に奔走する主人公・文太を演じる。今月５日に芸能生活３０