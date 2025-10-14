ボクシングの世界３階級制覇王者、中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が１３日、相模原市のゴルフ場で走り込み合宿を公開した。９月にＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級王座を返上し、スーパーバンタム級に転向。初陣は１２月２７日にサウジアラビアでＷＢＣ同級８位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦するが「自分の成長につながる相手。楽しみ」と腕をぶした。来春計画されている４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井