観客の前でバイオリンを演奏する式町さん＝７日、Ｆプレイスホール小田原市在住で脳性まひのあるバイオリニスト、式町水晶（みずき）さん（２８）による講演会が７日、藤沢市本町のＦプレイスホールで開かれた。式町さんは近隣住民や自治体職員ら約１７０人を前に「理解しようとする姿勢や言葉に触れたときが一番うれしい」と語り、生演奏も披露した。市が毎年開いている人権啓発講演会の一環で、「お互いの『違い』を認めあえ