※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁 ・年内にさらに２回の０．２５％利下げを示唆 ・現行の金融政策は適度に引き締め的。 ・労働市場のリスクは高まっているが、極端ではない。 ・消費は高所得層と株式市場への依存度が増している。 ・関税が持続的なインフレを引き起こすとは見ていない。 ・中立金利は不明確なため慎重な対応が必要。 ＊