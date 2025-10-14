元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが超ベテラン歌手との２ショットを公開した。１４日までにインスタグラムで「人生初の福岡今回は直方市で行われた音楽フェスにゲストＭＣとしておじゃましました！休憩時間に福岡グルメを堪能できて幸せだった〜」と始めて、「豪華な出演者陣の中で、実は松崎しげるさんとは大学時代にミスコンの企画でご一緒させていただいたことがあり、さらには私の親戚ともつながりがあったりという