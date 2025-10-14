阪神・藤川球児監督（４５）が１３日、甲子園球場で行われたナイター練習後に取材に応じて、ＤｅＮＡを迎え撃つ１５日からのＣＳファイナルＳへ、“球児流格言”で決意を表明した。「自分たちが、自分たちの本拠地で、自分たちの野球をするので。非常に楽しみ」と力強く宣言。聖地を黄色く染めてくれる虎党の後押しにも期待を寄せた。本番を想定した午後５時からのナイター練習。照明灯が照らすグラウンドで精力的に調整する選