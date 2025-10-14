◇フェニックス・リーグ広島3-4ロッテ（2025年10月13日天福）広島・滝田は3年目を迎える来季へ“イメチェン”を図る。フェニックス・リーグのロッテ戦に7回から登板して2回無安打無失点と好投。2回無失点だった7日の同リーグのDeNA戦に続くアピールに自信を深めた。「変化球でも真っすぐでも勝負できるようになってきている。四球を出さない（意識）より、テンポ良くストライクを入れていこうと考えている」今季は7試