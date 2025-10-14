右足首痛でリハビリ中の中日ドラフト3位・森駿が、ナゴヤ球場のウエート室で調整した。「上半身を鍛えようと思って。やれることをやります」と力を込めた。みやざきフェニックス・リーグに参戦していたが、9日に負傷離脱し、14日に名古屋市内の病院で精密検査を受ける予定。「じん帯を少し痛めているかもしれませんが、大丈夫だと思います」と軽傷を強調した。