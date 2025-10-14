オリックス・福田周平外野手（33）が、来季の戦力構想から外れていることが13日、分かった。近日中に球団から発表される見込み。広陵（広島）、明大を経て、NTT東日本から17年ドラフト3位で入団。主に1番打者として、21年からのリーグ3連覇に貢献した。近年は不振に苦しみ、背番号を1から65に変更して迎えたプロ8年目の今季も23試合の出場で打率・167、3打点にとどまっていた。