広島は13日、広島市南区の球団事務所でスカウト会議を開き、創価大・立石正広内野手（21）を今月23日のドラフト会議で1位指名すると、3年連続12球団最速で公表した。長打力と確実性を併せ持ち、「近い将来の4番候補」と位置付ける世代No・1スラッガー。複数球団との競合は確実で、新井貴浩監督（48）がクジ引きに臨む予定だ。人選に打力強化への強い意志がにじんだ。10日後に迫ったドラフト会議を前に、球団事務所で開いたスカ